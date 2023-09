Wemade lancia il nuovo Block Explorer "WEMIX Scan"

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) - SEUL, Corea del Sud, 6 settembre, 2023 /PRNewswire/, uno sviluppatore leader dichain con sede nella Corea del Sud, hato ufficialmente, ildella sua Mainnet e testnet3.0.è stato sviluppato da Ether, uno sviluppatore globale specializzato in servizi di datichain.ha firmato una partnership con Etherlo scorso maggio per lo sviluppo di unper3.0 mainnet e il progetto Ethereum layer 2 "Kroma". Ildi Kroma è attualmente in ...