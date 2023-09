Warren Zevon | poco considerato

(Di giovedì 7 settembre 2023) Vent'anni fa morì un cantautore eccentrico e difficile, sconosciuto fuori dagli Stati Uniti se non per una canzone che probabilmente sapete

debutta nel 1976 con l'album eponimo (per la precisione, ci sarebbe un disco precedente datato 1970 intitolato "Wanted Dead or Alive" uscito a nome), prodotto da Jackson Browne , ...1951: Nasce ad Akron, Ohio, USA, Christine Ellen "Chrissie" Hynde, cantante dei Pretenders. Avanti TAGS 7 settembre , Giuni Russo , Sergio Endrigo La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...debutta nel 1976 con l'album eponimo (per la precisione, ci sarebbe un disco precedente datato 1970 intitolato "Wanted Dead or Alive" uscito a nome), prodotto da Jackson Browne , ...

Warren Zevon, quintessenza della musica americana Rockol.it

Warren Zevon debutta nel 1976 con l’album eponimo (per la precisione, ci sarebbe un disco precedente datato 1970 intitolato "Wanted Dead or Alive" uscito a nome Zevon ), prodotto da Jackson Browne, ri ...