(Di giovedì 7 settembre 2023) I comandanti rimasti del Grupposarebbero tornati in, alla loro base principale di Molkino, nella regione di Krasnodar, per scegliere il successore di Yevgeny Prigozhin. A sostenerlo è il canale Telegram VChK-OGPU, considerato vicino ai mercenari russi anche se non è uno dei loro...

Una diarchia per salvare laIlcomandante in pectore dellasarà dunque Anton Elizarov, nome di battaglia 'Lotus". Un ex capitano dell'esercito russo caduto in disgrazia al cuore ......proprio i giovani i quali hanno il timore di vedersi scippati della libertà di scegliere un... presente ormai da anni in Africa attraverso il gruppodi porsi come alternativa all'occidente.... quelle che hanno incoronato Ibrahim Boubacar Keita comepresidente, in molti comizi si è ... La fine dell'operazione Barkhane e l'avvicinamento alla Russia e alla compagnia, espresso con il ...

"Wagner di nuovo in Russia per eleggere il nuovo leader" Today.it

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale ... E ancora, un approfondimento sulla storia della Wagner. Ha combattuto per il Cremlino in Ucraina, Siria e Africa. Guadagnando ...Molti combattenti tornati dal fronte faticano a reinserirsi nella società civile, tant'è che sognano di poter tornare a combattere – Ma il futuro della milizia rimane incerto ...