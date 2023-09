Vuelta Espana 2023 | verso i Pirenei ad andatura turistica

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) ha vinto la dodicesima tappa della 78malungo i 150 chilometri che portavano da Olvega a Zaragoza precedendo la maglia verde Kaden Groves e l’olandese Boy Van Poppel (Intermarchè Circus Wanty). Quasi immutata la classifica generale con lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo Visma) in maglia roja con un vantaggio di 26” sullo spagnolo Marc Soler (UAE Team Emirates). Il belga Remco Evenepoel (Soudal Quickstep) conserva la terza posizione a 1’09”, seguito dallo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), quarto a 1’32” grazie all’abbuono conquistato oggi al traguardo volante, con il giovane francese Lenny Martinez (Groupama FDJ) quinto a 2’02”. A caratterizzare una frazione che si annunciava insipida è stata la fuga della coppia formata dallo spagnolo Abel Balderstone (Caja Rural Seguros) e ...

