Vuelta a España 2023 | la tappa di domani Formigal Huesca la Magia-Col du Tourmalet Percorso | altimetria | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Arrivano le grandi montagne alla. L’8 settembre sarà il turno di una delle frazioni più importanti della corsa spagnola, lala-Col du: frazione sì breve, di 134,7 chilometri quasi tutti in territorio francese, ma con quattro GPM da scalare che potrebbero portare parecchie variazioni in classifica generale.Si comincia subito in salita con il Puerto de Portalet, una salita di terza categoria, sulla cui vetta ci sarà il passaggio in Francia. Tanta discesa e poi Col d’Aubisque, di 16,5 chilometri al 7,1% di media e con un picco del 13% nel finale. Altra discesa, molto difficile e inframezzata dal Col du Soulor, 2 km al 5%, e poi inizia il Col de Spandelles: 10,3 km all’8,3%. Qui ci sono anche ...