Vuelta a España 2023 in tv oggi | orari di inizio e fine giovedì 7 settembre | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) In mezzo a tantissime tappe di salita, c’è un po’ di respiro in questa. La maglia roja è sempre sulle spalle di Sepp Kuss che con la sua ascesa ha sbaragliato le gerarchie in casa Jumbo-Visma, con Primoz Roglic e Jonas Vingegaard più indietro in classifica. Partenza che sarà prevista da Olvega alle 13.58. I primi 70 km saranno prevalentemente in discesa (eccetto un piccolo dentello), poi comincerà una lunga salita (non catalogata come GPM) che andrà avanti fino al km 110. Una volta scollinati, i corridori dovranno percorrere un’altra discesa per arrivare nel tratto in pianura che proseguirà fino all’arrivo. La dodicesima tappa dellasi potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 (in pay-tv) dalle 14:30 e in direttasu ...