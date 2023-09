Vuelta a Espana 2023 | calendario e programma delle tappe | orari | diretta tv e streaming

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ile ilcompleto della, il terzo e ultimo Grande Giro che si disputa quest’anno da sabato 26 agosto a domenica 17 settembre. Grande attesa per tre settimane di corsa che vedono tra i protagonisti più accreditati corridori del calibro di Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. I primi due sono rispettivamente i vincitori del Giro e del Tour di quest’anno e sono anche compagni di squadra alla Jumbo-Visma, mentre il belga è stato sicuramente rinfrancato dal recente successo al Mondiale di Glasgow nella cronometro. Come sempre il percorso dellasi prospetta spettacolare e molto selettivo, con ben sette frazioni di alta montagna che sicuramente bilanceranno la cronometro individuale e la cronometro a squadre previste. Di seguito ...

La2023 prosegue oggi con la dodicesima tappa , che vede andare in scena i 150,6 chilometri da "lvega a Zaragoza. Una giornata che sulla carta potrebbe sorridere ai pochi velocisti ...Jesus Herrada ha vinto l'undicesima tappa dellaa España 2023, la Lerma - La Laguna Negra di 163,5 chilometri. Lo spagnolo della Cofidis ha preceduto di 3' Romain Gregoire e di 8' Andreas Kron . Invariata in testa la classifica generale con ...Il corridore della Cofidis ha anticipato di 3" Romain Gregoire (Groupama - FDJ) e di 8" Andreas Kron (Lotto Dstny). LA LAGUNA NEGRA (SPAGNA) - Jesus Herrada trionfa nell'undicesima tappa dellaa España 2023, la Lerma - La Laguna Negra di 163,5 chilometri. Il corridore della Cofidis, scattato negli ultimi chilometri dell'arrivo in salita, ha anticipato di 3" Romain Gregoire (Groupama -...

Vuelta a España 2023, "contusioni con ferite superficiali" per Juan Ayuso dopo la caduta nel trasferimento SpazioCiclismo

Si comincia subito in salita con il Puerto de Portalet, una salita di terza categoria, sulla cui vetta ci sarà il passaggio in Francia. Tanta discesa e poi Col d’Aubisque, di 16,5 chilometri al 7,1% ...Si corre oggi la tappa numero 12 della Vuelta a España 2023. Partenza da Olvega ed arrivo a Zaragoza dopo 150 km per quella che sarà una delle ultime chance in assoluto per le ruote veloci in questa e ...