Vuelta 2023 | tutte le tappe | altimetria | calendario e percorso

Dodicesima tappa oggi, giovedì 7 settembre, per la Vuelta di Spagna. La frazione è di 150,6 chilometri, si parte da Olvega per arrivare a Zaragoza. Non ci sono Gran Premi della Montagna (Gpm) sebbene sia comunque presente qualche tratto in salita.

Filippo Ganna non manca l'appuntamento con la cronometro di Valladolid e conquista la 24^ in carriera, la prima alla Vuelta. Alle sue spalle l'avversario di sempre nelle prove contro il tempo di quest ...Il sardo è stato l’ultimo italiano a trionfare in Spagna, nel 2015: "Angliru decisivo, è una salita perfetta per lo sloveno" ...