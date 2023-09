Vuelta 2023 | pagelle dodicesima tappa | Molano perfetto allo sprint | Roglic rosicchia quattro secondi

(Di giovedì 7 settembre 2023) Unapiatta, sia nelle altimetrie che nelle emozioni per larghi tratti, poi un bel finale nervoso. Lafrazione dellaregala degli spunti nella sua coda, con Primozche decide direa tutti i rivali andandosi a prendere il secondo posto al traguardo volante, sembra poco ma è un bel segnale (ed è -23da Evenepoel ora), quindi spazio ai velocisti con lofinale che premia finalmente Juan Sebastian, che fin qui aveva dovuto ingoiare bocconi amari, mentre per il dominatore della maglia verde, Kaden Groves, arriva un secondo posto positivo ma sfortunato per come perde il pedale al momento di far partire la volata. Lavoro ...

12esima frazione del Giro di Spagna dedicata ai velocisti. Kaden Groves a caccia della tripletta. L'Italia punta su Alberto Dainese e su Filippo Ganna che potrebbe cimentarsi nuovamente allo ...Difficile oggi stilare un elenco dei partecipanti anche perché è in corso ladi Spagna, al termine della quale molti grandi nomi decideranno come chiudere la stagione. Un risultato notevole ...Dodicesima tappa oggi, giovedì 7 settembre, per ladi Spagna. La frazione è di 150,6 chilometri, si parte da "lvega per arrivare a Zaragoza. Non ci sono Gran Premi della Montagna (Gpm) sebbene sia comunque presente qualche tratto in salita.

Tappa oggi Vuelta 2023, Ólvega–Zaragoza: percorso, altimetria, favoriti, diretta tv Today.it

La volata "tendente a sinistra" di Saragozza parla spagnolo, ma con inconfondibile cadenza colombiana: Juan Sebastian Molano (UAE) vince la dodicesima tappa della Vuelta a España davanti a Groves, che ...Juan Sebastian Molano ha messo finalmente la firma sulla 78a edizione della Vuelta. Già secondo a Tarragona, il colombiano ha mostrato una marcia in più rispetto alla concorrenza (su tutti Kaden ...