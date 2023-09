Vuelta 2023 | classifiche aggiornate dopo undicesima tappa | Kuss resta in maglia rossa

(Di giovedì 7 settembre 2023) Jesus Herrada vince l’della. Nei 163.5 km da Lerma a Laguna Negra trionfa il corridore di casa centrando la terza vittoria in carriera battendo nella volata in salita Romain Gregoire, a tre secondi. Terzo posto per il danese Kron e quarto Jonathan Caicedo, che ha provato a tirare per primo ma è calato a pochi metri dal traguardo. Decimo posto per un positivo Filippo Ganna, autore della scrematura prima della salita per provare a lanciare il compagno Geraint Thomas, quinto all’arrivo, senza troppo traffico. Nelle retrovie i big conchein(classifica a tempo) Sepp(Jumbo-Visma) 39h27’45” Marc Soler (UAE Emirates) +26? Remco ...

12esima frazione del Giro di Spagna dedicata ai velocisti. Kaden Groves a caccia della tripletta. L'Italia punta su Alberto Dainese e su Filippo Ganna che potrebbe cimentarsi nuovamente allo ...Difficile oggi stilare un elenco dei partecipanti anche perché è in corso ladi Spagna, al termine della quale molti grandi nomi decideranno come chiudere la stagione. Un risultato notevole ...Dodicesima tappa oggi, giovedì 7 settembre, per ladi Spagna. La frazione è di 150,6 chilometri, si parte da "lvega per arrivare a Zaragoza. Non ci sono Gran Premi della Montagna (Gpm) sebbene sia comunque presente qualche tratto in salita.

Si comincia subito in salita con il Puerto de Portalet, una salita di terza categoria, sulla cui vetta ci sarà il passaggio in Francia. Tanta discesa e poi Col d’Aubisque, di 16,5 chilometri al 7,1% ...La Vuelta a España, uno dei tre Grandi Giri del ciclismo insieme al Tour de France e al Giro d'Italia, ha iniziato la sua edizione 2023 come sempre con grande ...