Von der Leyen | l' ultima eco-follia | vuole farci pagare la svolta green dell' Africa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) In un momento storico di spietato corteggiamento all', il continente chiave per il sostentamento tecnologico e politico futuro di Occidente e (soprattutto) Europa, l'Unione europea offre come simbolico mazzo di rose rosse quello che ritiene essere il suo principale strumento di soft power: la transizione verde. Ammesso e non concesso che i Paesini abbiano interesse a porre in cima alla scalae priorità la, Bruxelles intende allontanare le sirene che arrivano da Russia e Cina per accaparrarsi la fiducia dei governini mettendo sul piatto un miliardo di euro in “bond”: «Per quanto diversi possano sembrare i nostri due continenti, condividiamo gli stessi interessi quando si tratta di azione per il clima», ha detto la presidente ...