Volley | Hristo Zlatanov | “La Francia è sorniona | arriva all’ultimo Romanò era dietro le quinte | ora è esploso”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roberta Rotelli, conduttrice della trasmissione2U Speciale Europei, appuntamento quotidiano in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha avuto come ospite il dirigente sportivo della GAS Sales Piacenza. Di seguito i passaggi salienti dell’intervista per quanto riguarda il percorso degli azzurri nella rassegna continentale. L’opposto di Piacenza, Yuri, è uno dei punti fermi della Nazionale italiana: “Lo vedo crescere giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Non in tanti credevano in lui, era un po’ nascosto. De Giorgi è riuscito a dargli uno spazio che lui dopo è stato altrettanto bravo a ricavarsi e prendersi. In tempi non sospetti lo avevamo preso anche noi come giocatore, ci abbiamo creduto e ci abbiamo visto anche bene, quindi lo vedo molto bene. È scoppiato a 25 anni, perché era un ...