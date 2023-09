Volley | Fefé De Giorgi | “L’insieme dei giocatori ha prodotto la reazione | conosco il livello dei miei giocatori”

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-2 (25-22; 23-25; 25-22; 14-25; 15-12) e ha così infilato la quinta vittoria consecutiva agli Europei 2023 dimaschile. La nostra Nazionale si è imposta di fronte al caloroso pubblico del PalaPrometeo di Ancona, chiudendo da imbattuta la fase a gironi (5 successi, 14 punti) e guadagnandosi il primo posto nel gruppo A, con l’annesso ottavo di finale contro la Macedonia del Nord, in programma sabato 9 settembre (ore 18.00) a Bari. Il CTDeha analizzato la partita attraverso i canali federali: “La partita è stata intensa e difficile perché abbiamo trovato un avversario che ha fatto delle buone cose, dal servizio alla ricostruzione. Hanno giocato bene e noi ci siamo dovuti aggrappare a tutte le nostre energie. La partita non aveva valore per la classifica ma sono contento perché ...

