Volley | Cacciatori | ' Mazzanti? Una follia togliere certe giocatrici Un errore lasciare fuori Egonu'

Poiha parlato di Pozzecco , che, secondo l'ex giocatrice è totalmente l'opposto di ... Servirebbe lo spirito di Pozzecco anche nel, vorrei vedere giocatrici che difendono le compagne, ......strappo all'indomani della fallimentare avventura della nazionale azzurra agli Europei di...Ct" di cui ha parlato una giocatrice brasiliana di stanza in Italia ai media del suo paese...Altro che silenzio. Altro che il futuro delfemminile italiano verrà deciso in autunno. Mauriziaè un fiume in piena: da tifosa speciale con 228 presenze in azzurro ha sofferto come e più di molti altri per l'Europeo ...

Maurizia Cacciatori sta con Paola Egonu. I consigli dell'ex palleggiatrice per superare lo strappo col Ct Mazzanti e rilanciare l'Italia del volley.Il flop dell' Italvolley femminile agli Europei fa ancor discutere, in particolare l'utilizzo (a singhiozzo) di Egonu. In sua difesa sono arrivate, via Gazzetta dello Sport, le parole di Cacciatori, ...