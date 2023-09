Volevo nascondermi stasera su Rai3 | trama e cast del biopic su Antonio Ligabue

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 settembre 2023)su, in prima serata e in prima visione, va in onda, ilcon Elio Germano sulla vita disualle 21:40 arriva, in prima visione,, il, diretto da Giorgio Diritti (in concorso a Venezia 2023 con il film Lubo), che racconta la straordinaria vita dell'artista italiano. La storia si svolge nel corso del XX secolo e segue il percorso tumultuoso del pittore autodidatta, che ha combattuto contro la sua difficile infanzia e le sfide legate alla sua salute mentale. Laracconta la ...