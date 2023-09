Voci di calcio | Joao Palhinha nel mirino del Bayern Monaco per la puntata di gennaio

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Cosa dicono i giornali Il dramma del giorno della scadenza sta iniziando a scaldarsi per un secondo atto acon l’Evening Standard che riporta che ilsembra pronto a lanciare una nuova offerta per il centrocampista del Fulhamall’inizio dell’anno. Portiere del Tottenham Hugo Lloris giocherà in esilio fino adopo che il 36enne ha puntato i piedi per il trasferimento dei club, nonostante The Guardian abbia riferito che gli Spurs hanno ricevuto offerte per il nazionale francese. Lo riporta il difensore degli Spurs, il Daily Telegraph Eric Dier è stato collegato con un trasferimento in Arabia Saudita, poco dopo aver tenuto colloqui con il presidente del Tottenham Daniel Levy dopo che ...