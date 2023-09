Visibilia | gli amministratori prendono le distanze dalla Santanchè

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 7 settembre 2023), i nuovi soci scaricanoruina a che fare con lei” Repubblica, di Antonio Fraschilla e Sandro De Riccardis, pag. 16 I nuovidieditore, la capogruppo della holding di proprietà fino a poco tempo fa di Daniela, con una nuova comunicazione appena consegnata al Tribunale di Milanolegestione passata della ministra del Turismo. E per questo non rispondono alle contestazioni fatte dai periti del Tribunale di Milano sui conti della holding fino al marzo 2023: contestazioni che parlano di bilanci falsati, poste non corrette e una situazione patrimoniale, per alcune controllate comesrl in liquidazione, con perdite milionarie. «Queste relazioni nulla ...