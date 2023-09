Violenza sulle donne | ok definitivo alle nuove norme del Codice Rosso

(Di giovedì 7 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Con 200 voti favorevoli, 61 astenuti e nessun contrario, la Camera ha dato il via libera alla proposta di legge in materia di assunzione di informazioni dvittime didomestica e di genere, già approvata dal Senato.Si tratta di un provvedimento in materia di poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362 comma 1-ter deldi procedura penale e in materia di assunzione di informazioni dvittime didomestica e di genere. La direttiva introduce nuovi reati, inasprisce le pene per quelli già esistenti ed elabora una procedura per tutelare meglio e prima chi vive situazioni di rischio. Con ilè prevista una accelerazione per l'avvio del procedimento penale i reati di stalking, ...

Se pensate che sia questo il modo di contrastare ladonne si è fuori strada. Questa legge è solo un'operazione spot. Il M5S voterà a favore ma se vogliamo affrontare questa tragedia ..."Tu cadi e ti rialzi, piangi ma non molli. Non sei sola". Sono le parole che Marisa Leo , la vittima del femminicidio di Marsala , affidava nel 2019 ai social in un messaggio contro ladonne. Un video ancor più toccante perché Marisa era incinta della sua prima figlia: il padre della piccola era Angelo Reina , l'ex compagno che mercoledì ha ucciso la donna con tre ...Si tratta di un tema fondamentale e più che mai attuale, in una fase in cui gli episodi didonne vengono riportati ormai quotidianamente dai media. La protezione delle vittime e la ...

