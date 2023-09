Violenza su donne | Silvestri Fdi | ' passo avanti concreto su protezione donne'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "L'aula della Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge sulle nuove norme al Codice rosso per le vittime didomestica e di genere. Il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia si è mosso compattamente per tutelare le. Si tratta di un tema fondamentale e più che mai attuale, in una fase in cui gli episodi disullevengono riportati ormai quotidianamente dai media. Ladelle vittime e la loro tutela saranno più efficaci, grazie alla velocizzazione e alla sburocratizzazione delle procedure per le denunce e le indagini su questi reati. È un, attuato grazie alla risolutezza e dell'impegno del gruppo FdI e della ...