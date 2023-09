Violenza su donne | Schlein | ' chiesto a Meloni lavorare insieme | no risposta ma insisto' **

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Anche oggi l'orribile femminicidio di Maria Leo che lascia una bambina di tre anni. Mi sono rivolta alla premierper chiederle di mettere da parte la solita dialettica politica, per provare anon solo sulla repressione ma anche per un grande investimento sull'educazione a partire dalle scuole". Così Ellya Zapping su radio Rai 1. La premier le ha risposto? "No, ma noi insistiamo".

sulle, Meloni: 'Giambruno Voleva dire attente a stupratori' 'Andrea Gianbruno ha detto in modo frettoloso e assertitvo una cosa diversa da come è stata interpretata, in quelle parole ...... la natura e gli uomini e leche incrociamo nel nostro personale cammino. Domande che ci ... ai femminicidi che non si fermano, a storie familiari basate sulla, tanto per rimanere a fatti ...Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio di: Fidapa Distretto Sud - Est Associazione Casa di Noemi Medea (Italia) Mai piùsulleMai Più- Possesso Ossesso Mai più...

Violenza sulle donne: via libera della Camera alle nuove norme sul Codice rosso RaiNews

Zeromolestie Sinalp nel suo agire contro la violenza di genere è riuscita, grazie al supporto ed alla piena disponibilità del Sen. Raoul Russo, a far inserire ed approvare,nel “decreto lavoro” la ...Roma, 7 settembre 2023 – Prevenire la violenza sulle donne e facilitare le richieste di aiuto e le denunce agli aggressori sfruttando l’innovazione tecnologica. Questo l’obiettivo della proposta di ...