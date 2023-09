Violenza su donne | in aula il dramma di Morfino che racconta | ' il mostro dorme accanto a te'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set (Adnkronos) - "E' devastante subire abusi fisici e psicologici da qualcuno che ami e pensi che quel sentimento sia ricambiato, da un uomo che pensi di amare, che pensi ti ami sinceramente e poi scopri che invece è unche non dome sotto al letto. Ila te". Tra le lacrime, interrompendo più volte il suo discorso, la deputata del M5s Danielaha offerto la sua esperienza personale alla discussione, inalla Camera dei deputati, sulla Pdl sul Codice rosso per le vittime didi genere e domestica. "Questo argomento lo sento sulla mia pelle, questotico problema l'ho vissuto in prima persona. Conosco bene ilche vivono queste", ha spiegato la ...

Non è riuscita a trattenere la commozione Daniela Morfino, la deputata del M5s che è intervenuta in aula alla Camera sulla Pdl sulle vittime di violenza di genere e domestica.

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "La violenza genera violenza. Sempre. Tanto più se è usata sui bambini. E se un bambino cresce con metodi violenti, imparerà sulla propria pelle che quello è un metodo conseguente."