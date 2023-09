Violenza su donne | Amnesty | “Punire non basta | serve prevenzione”

(Di giovedì 7 settembre 2023) L'associazione rilancia la campagna #IoloChiedo. Marinari: "Si modifichi articolo 609-bis del Codice penale. Cultura consenso contro stupri" “Di fronte a violenze e stupri la punizione, la repressione da sola non, abbiamo bisogno di, di cultura ed educazione”. Tina Marinari, coordinatrice della campagna #IoloChiedo diInternational Italia, non ha dubbi. “Su questo fronte in Italia negli anni è stato fatto pochissimo. Cambiare la cultura non è una cosa immediata, ci vogliono tempo e, soprattutto, un impegno della politica, della società civile, della scuola e delle famiglie” dice all’Adnkronos. E servono fondi. “Anche nel Codice rosso si parlava di investimenti nella formazione e nell’educazione, ma il budget? Zero. Vogliamo capire a chi spetta farlo, con quali soldi e quando si parte”. Secondo l’Oms (2021), ...

Già nel 2019, mentre era incinta, Marisa dedicava un post alla lotta contro lasulle(pubblicato sui social dell'associazione 'Ledel vino'): 'È un miracolo. Una forza così ......arrivati a vivere il sesso come una prestazione per gli uomini e una colpa per le, o addirittura un terreno su cui alcuni uomini sfogano la propria misoginia, la propria frustrazione e...La vera forza di questa stagione sono le, Mel in primis, risorgendo dalle ceneri, letteralmente, e Brie, in prima linea ad affrontare una battaglia dolorosamente attuale, lasessuale ...

Alla fine, restava comunque il padre di sua figlia. Anche se la donna, in prima linea per contrastare la violenza sulle donne, aveva lasciato trapelare tutte le difficoltà connesse alla gestione dei ...Marisa Leo è la vittima del femminicidio commesso in provincia di Trapani, tra Marsala e Mazara del Vallo. L'omicida è l'ex compagno, che poi si è suicidato.