Violenza sessuale ai danni di un minore | 24enne ai domiciliari

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBruttissimo fatto di cronaca nera nel capoluogo. Unbeneventano è stato posto agli arrestidagli uomini della Squadra Mobile di Benevento, diretta da Flavio Tranquillo, con l’accusa di aver commessocommessa aidi un 13 enne. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri in un quartiere popolare del capoluogo. Lasarebbe stata denunciata dalla nonna delche, accortasi della gravità dell’accaduto tra le mura di casa dell’adolescente, ha immediatamente denunciato il fatto al 113. Tra l’arrestato e vittima non vi sarebbero legami di parentela, ma solo di conoscenza. La Squadra Mobile, che sta continuando le indagini, sta ora cercando di ricostruire i fatti, risalendo anche al contesto ...

... che ricorre quando il pm, nei casi di delitti didomestica o di genere, non senta la ... dobbiamo introdurre l'educazione affettiva enelle scuole fin dalla tenera età ", ha ...... insieme alla presenza di tutor specializzati per la prevenzione, sono tra le proposte avanzate per combattere la cultura della. ActionAid insiste su un'educazionecompleta che vada ...indagato perin concorso dalla Procura di Benevento il viceprocuratore onorario presso il tribunale di Lecce, Antonio Zito di 57 anni. Dello stesso reato in questa inchiesta è accusato anche un ...

Stando all'accusa, il viceprocuratore onorario del Tribunale di Lecce, già indagato assieme a un avvocato per presunte inchieste insabbiate, si sarebbe finto cardiologo nell'ospedale di Benevento.Julie Fujishima, amministratrice delegata della Johnny and Associates, la più grande agenzia di talenti pop del Giappone, si è dimessa dopo aver infine ammesso gli abusi sessuali commessi dal defunto ...