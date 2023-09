Violenza di genere | la deputata del M5s in lacrime | “Conosco questo dramma | l’ho vissuto”

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Ioproblematico lo hobene ilche vivono queste donne. Questa legge non risolve il problema. Votiamo a favore ma se vogliamo davvero fermare questa tragedia bisogna fare molto di più”. Lo ha detto innell’Aula della Camera ladi M5s, Daniela Morfino, in dichiarazione di voto sulla proposta di legge che interviene sulle norme del Codice rosso. Morfino ha tenuto un lungo intervento, con voce rotta dalla commozione. “L’uomo deve capire che si deve fermare”, ha aggiunto, più volte interrotta dagli applausi dell’Aula. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

'Il femminicidio e ladi- ha aggiunto - non possono essere lo spartiacque tra posizioni politiche , devono essere denominatore comune per la tutela e la protezione della vita umana, ...... dalla sfida dell'intelligenza artificiale al welfare, passando per scuola,die geopolitica Ma soprattutto: quanto sarebbe bello che anche altri partiti e altri leader seguissero l'...Quando sì e trattato disulle donne il Parlamento ha sempre dimostrato maturità e senso di ...'Mai Sole' di presentazione della proposta di legge di Forza Italia contro le violenze di, ...

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "La cosa che voglio sottolineare è vedere a questo tavolo il nostro segretario nazionale e ministro Antonio Tajani e il nostro capogruppo alla Camera, Paolo Barelli. Sono qu ...Roma, 7 set (Adnkronos) - "Questa norma non aggiunge nulla, dà una possibilità già esistente, introduce una facoltà e non un obbligo e perde l'occasione di essere efficace. Per questo ci asteniamo su ...