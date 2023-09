Vietato sorridere | la foto della Meloni che scatena l' ultimo delirio grillino

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) «Loro ridono, l'Italia piange. Qual è il motivo di tanta allegria?». Detta dal leader di un partito fondato da un comico, l'affermazione è grottesca. Eppure proprio così Giuseppe Conte ha commentato lache Giorgiasi è scattata con tutti gli eletti di Fdi al Parlamento, convocati dalla leader per la cena di inizio stagione. Sul menù, la legge finanziaria prossima ventura, per la quale l'ordine di scuderia è «niente errori ed evitiamo l'assalto alla diligenza». In effetti, visto come la legislatura a guida grillina ha lasciato i conti del Paese, non ci sarebbe molto da ridere per la classe dirigente che deve tappare i buchi in bilancio; a meno che il motivo di tanto sollazzo non fosse la dichiarazione rilasciata da Conte poche ore prima dello scatto: «Ho lasciato al governo una Ferrari». La vicenda sa di barzelletta ma, siccome è questa ...