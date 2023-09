VIDEO – Lautaro Martinez on fire in questo inizio di stagione! Ecco i gol

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023)ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione all’Inter e con la fascia da capitano al braccio. Sono cinque i gol realizzati dall’attaccante argentino inavvio di campionato nelle prime tre giornate. Sfruttiamo la pausa Nazionali per rivedere tutti gol realizzati dainavvio. Fonte: canale YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati