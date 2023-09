(Di giovedì 7 settembre 2023) Tra i temi di discussione di questi giorniUS2023 di tennis, vi è quello del clima. Le condizioni di, associate all’umidità, stanno avendo delle conseguenze importanti nello svolgimento degli incontri, al punto che tanti giocatori stanno soffrendo non poco in partita nella gestione del proprio sforzo. Significativo in questo senso quanto accaduto nella partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valida per gli ottavi di finale. Un match durato quasi 5 ore in cui i tennisti si sono “annientati” a vicenda: l’altoatesino è stato sconfitto al quinto set, in preda ai crampi, mentre il tedesco ha pagato dazio nel confronto successivo con Carlos Alcaraz. In tutto questo, l’organizzazione è chiamata in causa per scelte di programmazione e di disputare gli incontri senza avvalersi del tetto chiuso e dell’uso dell’aria ...

Dura presa di posizione del tennistaMedvedev. che durante il match contro il connazionale Rublev ha detto alle telecamere: "Un giocatore morirà e poi vedranno". Medvedev, infatti, ha avuto bisogno di cure mediche e di un ...Il russoMedvedev ha lanciato l'allarme sulla salute dei tennisti dopo aver avuto bisogno di cure mediche durante il suo match contro il connazionale Andrey Rublev. La partita, disputata a New York a ...Per la nona volta in carriera su nove tentativi la strada di Andrey Rublev si ferma in un quarto di finale Slam. Il russo perde il derby controMedvedev, che giocherà la sua quarta semifinale negli ultimi 5 anni agli Us ...

VIDEO Daniil Medvedev agli US Open: "Qualcuno morirà per il caldo e loro lo vedranno!" OA Sport

Il direttore Ubaldo Scanagatta commenta i quarti di finale disputati nella notte italiana e il quadro delle semifinali maschili e femminili, riflettendo anche sulle condizioni difficili del torneo ...A video of former Indian captain MS Dhoni enjoying Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev's 2023 US Open men's singles quarterfinal match is going viral on the internet. The high-voltage match between ...