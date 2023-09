Victoria’s Secret | la rinascita del brand | una parata di celeb per il come-back

(Di giovedì 7 settembre 2023) Life&People.it Ildi lingerie più controverso della storia della moda sta per prendere nuovamente il largo:ha infatti aperto la Settimana della moda di New York presentando in anteprima «The tour ‘23», antipasto dell’iconico show che ha cambiato, nel bene e nel male, la società odierna prima di essere cancellato nel 2019 sprofondando in delle feroci critiche riguardanti soprattutto la poca inclusività e una visione di femminilità troppo legata a dei canoni estetici perfetti e radicati soltanto a un determinato tipo di modello. Il camedel marchio ha comunque suscitato grandissima curiosità da parte dell’utenza, complice la presenza di innumerevolirity, accorse per accogliere la nuova filosofia dell’azienda. L’ascesa fulminante delLa storia ...

Lourdes Leon show: look total nude nella notte die i suoi angeli sono pronti a tornare: a New York si è celebrata nelle scorse ore la prima delWorld Tour (che verrà lanciato in streaming su Amazon Prime ...Estratto da www.leggo.it lourdes leon alla sfilata di3 Gli angeli distanno tornando e lo stanno facendo in grande. Ieri sera a New York si è svolta la premiere di uno degli spettacoli più attesi, ...Un 'abito' che ha lasciato ben in vista il tanga e i ...