Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2023 ore 17 | 45

(Di giovedì 7 settembre 2023)DEL 7 SETTEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCDIENTE CI SONO CODE TRA L’USCITA PER VIA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA-NAPOLI; UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA COLOMBO, CON INCOLONNAMENTI TRA VIA DEL RISARO E VIA DIA CILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PAASIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLE LINEE-FORMIA,VELLETRI E-NETTUNO LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE, RALLENTATA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA NELLA STAZIONE DI-CASILINA; I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 210 MINUTI, CON LIMITAZIONI E ...

, 7 settembre 2023 - Una tradizione nuova, quella di Fiano Romano. Che dal 2014 (escluso il ...e la locale stazione dei Carabinieri sono pronti a dare una mano per quanto concernee ordine ...Il divieto sarà in vigore anche in via Cavour, sino all'incrocio con via Borghetto e via, lungo corso Vittorio Emanuele (lasciando il varco di passaggio per chi proviene dallo Stradone Farnese ...Ad aprire il Corteo dei Cortei sarà una delegazione del Corteo Storico di Orvieto che si unirà alla sfilata in Piazza del Popolo partendo alle 15.30 dall'ex Caserma Piave e percorrendo Via, Via ...