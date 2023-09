Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023)DEL 7 SETTEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI FIANONO IN DIREZIONE FIRENZE; LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA FLAMINIA FINO ALLA CASSIA; CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA AVVENUTO IN PRECEDENZA NELLA STAZIONE DI-CASILINA, RESTANO FORTI RIPERCUSSIONI SULLE LINEE ...