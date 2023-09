Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023)DEL 7 SETTEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA A-CASILINA, CI SONO FORTI RIPERCUSSIONI SULLE LINEE-NAPOLI VIA FORMIA,VELLETRI ENETTUNO: AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI FINO A 90 MINUTI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELNI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ...