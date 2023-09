Via libera dei medici | Bagnaia sarà in pista a Misano

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 settembre 2023) Francesco 'Pecco'ha ricevuto il viadella commissione medica della MotoGp e potrà scendere inper il Gp di San Marino. A meno di una settimana dal terribile incidente di Barcellona, in cui il campione del mondo è stato investito dalla moto di Binder dopo essere caduto poche curve dopo il via, il pilota torinese della Ducati è stato visitato e ha avuto l'ok a tornare in gara. Nell'incidente, le cui immagini avevano fatto rapidamente il giro del mondo, miracolosamente non aveva riportato fratture. "Se sono qui in queste condizioni è solo molta fortuna - ha detto a Sky-. La macchina riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto. Cida stringere i denti, ringrazio per tutto l'affetto che ho ricevuto".