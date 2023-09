Verratti a Doha | firmerà per l' Al Arabi

(Di giovedì 7 settembre 2023) Marcoè arrivato adove, secondo quanto riferito da RMC Sport,per l'Al. Messo ai margini nel Psg dal tecnico Luis Enrique, ed escluso dalla lista per la Champions, l'ex ...

Marcoè arrivato adove, secondo quanto riferito da RMC Sport, firmerà per l'Al Arabi. Messo ai margini nel Psg dal tecnico Luis Enrique, ed escluso dalla lista per la Champions, l'ex ...Coutinho scegliee l'Al - Duhail .in Qatar: la scelta del centrocampista italiano. Una stagione clamorosa con la maglia del Pescara di Zeman , poi il salto diretto verso una big del ...20 Adesso ci sono pochi dubbi: la storia tra il Psg e Marcoè davvero agli sgoccioli. Sì perchè la scelta di Luis Enrique di lasciare l'ex Pescara ... il club di, rivelano i colleghi di ...

Verratti è a Doha pronto a firmare dopo l'esclusione dalla lista Champions del PSG | Primapagina Calciomercato.com

La vita calcistica di Marco Verratti ricomincia in Qatar. La notizia dello sbarco del giocatore a Doha conferma l' anticipazione data dalla Tgr Abruzzo due giorni fa.Verratti in Qatar: la scelta del centrocampista italiano PSG-Verratti: fine di una lunga storia d’amore Coutinho sceglie Doha e l’Al-Duhail Verratti in Qatar: la scelta del centrocampista italiano Una ...