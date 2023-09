Venezia80 | assegnato il premio “Sorriso Diverso”

Leggi su zon

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sono stati assegnati a Venezia i riconoscimenti “Venezia Award”,collaterale ufficiale della 80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per le opere cinematografiche di interesse sociale che valorizzano la diversità e tutelano le fragilità delle persone. Ad aggiudicarsi il titolo di Miglior Film Italiano “The Penitent- A rational man” di Luca Barbareschi, per un film non solo importante ed indispensabile per la sua tematica di alto valore sociale, ma anche per le sue eccelse qualità cinematografiche, mentre il riconoscimento per il Miglior Film Straniero va a“Green Border” di Agnieszka Holland perchè accende potenti riflettori su un fenomeno poco trattato dai media internazionali: quello delle politiche del governo polacco che contrasta con pratiche inumane gli ingressi di migranti ...