Venezia | risolto il contratto di Soncin | va verso l’Italia femminile

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilha comunicato la risoluzione delcon Andrea, ex allenatore. Tutti i dettagli in merito Di seguito il comunicato delsu Andrea. L’allenatore è il candidato numero uno per la panchina del. COMUNICATO – IlFC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale deldi Andrea. Giunto in laguna nell’estate del 2017,si è seduto sulla panchina della Prima Squadra in 6 occasioni tra Serie A (20/21) e Serie B (22/23), pur legando principalmente il proprio percorso in arancioneroverde al Settore Giovanile, ed in particolare allla Primavera, con cui ha conquistato i playoff nella stagione 22/23.

Aiutatemi e, insieme a me, scongiurate Roma di ripensarci e ridarci i nostri cari uomini in armi: 'Perché questo governo hail problema dello stadio die non dello stadio di Firenze ...Commenta per primo Andrea Soncin hail contratto che lo legava al. Via libera quindi per il tecnico, che sarà il prossimo Commissario Tecnico della Nazionale femminile italiana. Di seguito il comunicato del: Il ...In the Land of Saints and Sinners, un film non semprema imprevedibile e affascinante. Sospeso tra Belfast e una cittadina costiera, il film di ... Presentato a80 (Orizzonti Extra) e da ...

UFFICIALE: Venezia, risolto il contratto di Soncin. Il tecnico verso la Nazionale femminile TUTTO mercato WEB

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Andrea Soncin": con questo comunicato ...Spunta un video che immortala Cecilia Rodriguez durante una lite sul red carpet di Venezia 80: chi ha fatto infuriare la sorellina di Belen