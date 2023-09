Venezia 80 | Lubo | recensione | Giorgio Diritti dirige un film fin troppo multiforme su un’oscura pagina di storia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dala nostradi, il nuovodicon protagonista Franz Rogowski: un’opera fluviale eche prova a fare luce su una terribiledidimenticando però il potere della sintesi A tre anni dal racconto della vita del pittore Antonio Ligabue torna al cinemacon, liberamente tratto dal romanzo “Il seminatore” di Mario Cavatore, e in concorso a80. Protagonista è il sempre più eclettico Franz Rogowski, qui chiamato ad interpretare il ruolo di un vero e proprio trasformista e ladro d’identità in cerca dei propri figli, vittime di un crudele programma di rieducazione nazista. Un ...

"Ho visto anche degli zingari felici". A guardar bene, il quinto lungometraggio in 18 anni di Giorgio Diritti , in Concorso a80 , ti accorgi che non sembra un film "alla Diritti". Prima un trauma individuale, poi un decisivo scambio d'......e al regista bolognese Giorgio Diritti (a Venezia80) il Premio Fondazione Mimmo Rotella, Evento Collaterale della 80a edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di, alla ......di Giorgio Diritti, ultima pellicola italiana in gara, e Holly di Fien Troch. Fuori Concorso Amor di Virginia Eleuteri Serpieri e Daaaaaali! di Quentin Dupieux. AClassici il ...

Una vendetta personale, quella di un uomo a cui hanno tolto tutto, viaggia parallela allo svelamento di una brutta pagina di Storia, di diritti negati e di leggi razziste ...VENEZIA – Ultimo dei film italiani presentati qui in concorso alla Mostra, Lubo di Giorgio Diritti – che arriva al Lido per la prima volta – è una storia di razzismo e ingiustizia che fa riflettere ...