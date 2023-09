Vendite al rialzo? UNC | “Un miraggio a causa dell’inflazione”

Leggi su fmag

(Di giovedì 7 settembre 2023) Secondo i dati Istat resi noti in queste ore, a luglio lein valore al dettaglio salgono dello 0,4% rispetto a giugno, per portarsi a un +2,7% su base annua. Sembra una buona notizia per la nostra economia, vero? In realtà non tutti ne sono convinti, e il motivo è semplice: spendere di più non vuol dire avere di più. Come afferma ad esempio Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), che ha immediatamente commentato tali numeri attraverso gli organi di stampa. “Ilè solo undovuto all’inflazione“, spiega Dona. Che aggiunge: “Gli italiani continuano a spendere di più per avere di meno. Se, infatti, si scorpora l’inflazione, lein volume scendono sia su giugno 2023, -0,2%, che su luglio 2022, -4,5%. Per quanto riguarda quelle alimentari, il divario su base ...