Vendite al dettaglio | Cna | “La crisi continua | servono interventi per frenare i prezzi”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 7 settembre 2023) ROMA – “La tendenza a spendere di più per comprare di meno èta anche a luglio nonostante l’incremento complessivo della spesa dovuto, probabilmente, ai turisti e in particolare ai vacanzieri provenienti dall’estero”. A rilevarlo è la Cna in un comunicato stampa. L’Istat ha infatti registrato, nel mese, un aumento congiunturale dellealpari allo 0,4% contro una riduzione in volume dello 0,2%. A giugno invece il calo era stato tanto in valore (-0,2%) quanto in volume (-0,7%). Su base annua il dato è ancora più allarmante: a fronte del +2,7% in valore è stato archiviato un -4,5% in volume. “Rimaniamo preoccupati – prosegue la nota – per la persistente riduzione del potere d’acquisto che penalizza le famiglie come le imprese, alle prese con il calo della domanda, e gli esercizi commerciali di prossimità che in ...