(Di giovedì 7 settembre 2023) Bergamo. Robertoè risultatoal. Non potrà quindi essere protagonista delMusica e Parole previsto per8 settembre in Piazza vecchia a Bergamo. Il cantante aveva già dovuto rinunciare al concerto in programma questo giovedì a Pescara. “Sto benone” aveva comunque scritto sui suoi profili social, rassicurando i fans. È pertantoche Radio Number One aveva proposto nell’ambito della manifestazione Landscape Festival, inserita nel programma di Bergamo Brescia capitale della cultura 2023. “Abbiamo accolto nel pomeriggio di oggi la notizia con grande dispiacere – spiega il direttore di Radio Number One Angelo De Robertis -, auguriamo a Roberto...

... "Penso che qualsiasi movimento in cui ci sia un beneficio reale, in cui si fa qualcosa di,... Chi ride più per la cacca canina e per ifreddati da un orgasmo fatale E chi ha l'...... anche se pure quella cercava di affrontare la situazione con spirito: " Ca tu 'o chiamme ... Roberto, Rino Gaetano o Venditti. Come d'altronde il filone del "Viva l'Italia" va dai ......artisti di rilevanza nazionale e internazionale come Robertoe Hevia . 'Della prima edizione del 'Festival dei Popoli Europei' si può certo tracciare un bilancio più chesia in ...

Vecchioni positivo al Covid, annullato l’evento di venerdì in Città Alta BergamoNews.it

Trentun'anni fa Roberto Vecchioni vinceva l'edizione 1992 del "Festivalbar". Il cantautore milanese ha regalato al pubblico brani di straordinaria bellezza scrivendo pagine di storia della musica ...