Vannacci | il generale funzionale al sistema? No | è critica conservatrice | ma prona alla Nato

(Di giovedì 7 settembre 2023) In molti si domandano se il, autore del fortuquanto mediocre libro "Il mondo al contrario", siaalche pure dice di contestare. Non mi spingerei in alcun caso a dire che ilsia un infiltrato dal, come usa dire con orrida formula. Non credo a

, l'invito in una scuola fa discutere: ilsi conferma divisivo IlRobertocontinua ad essere al centro della scena, il suo libro ' Il mondo al contrario ' è arrivato a vendere oltre 100mila copie e l'interesse intorno a questo militare è in ...Da segnalare poi anche l'intervista alRobertoche ha pubblicato tra le polemiche il libro ' Il mondo al contrario '. Dritto e Rovescio, tutti gli ospiti della prima puntata di ...Lo ha fatto per citare uno degli ingredienti chiave della trasmissione: il collegamento con Roberto, ilautore del libro 'Il mondo all'incontrario', successo di vendite tra ogni ...

Egonu lascia la nazionale di Pallavolo, il commento del generale Vannacci Adnkronos

Cronaca di come nel sonnacchioso mondo editoriale italiano è stato possibile concepire e mettere in atto un terremoto in vitro. E ora la carta ...Alla luce delle sue tante ospitate nei programmi televisivi è logico chiedersi: quanto la tv e la stampa sono responsabili del successo di un soggetto che è diventato in due settimane lo scrittore più ...