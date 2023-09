Valverde | «Grato a Sanchez! Fra i pochi ad accogliermi all’Arsenal»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023), intervenuto in conferenza stampa prima di Uruguay-Cile, rivela un aneddoto legato all’interista Sanchez. I due si sfideranno sabato nella sfida con le rispettive nazionali. GRATITUDINE – Il centrocampista del Real Madrid Federiconel 2014 fu ad un passo dal trasferirsi. In quell’occasione il calciatore uruguayano si allenò con quella che sarebbe dovuta essere la sua nuova squadra. A dargli il benvenuto trovò Alexis Sanchez. Ecco quello che ha raccontato nel corso della conferenza stampa Federicosul calciatore dell’Inter: «Gli sono sempre stato. Quando sono andato ad allenarmi, Alexis era lì ed è stato uno deiche è venuto ad aiutarmi. Gli sarò sempreperché io, non essendo nessuno, ...