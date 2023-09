Vacanza finisce in tragedia | incidente stradale choc | marito e moglie morti sul colpo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 settembre 2023) Gravissimoa Roma intorno alle 12.50 di oggi giovedì 7 settembre; teatro, ancora una volta, la Cristoforo Colombo: arteria diventata tristemente famosa per l’alto numero di incidenti stradali che lì si verificano. Roma, purtroppo, detiene un triste primato. Secondo una recente ricerca: “Tra il 2019 e il 2021, gli incidenti su tutto il territorio capitolino sono stati 77.483 di cui 28.499 con almeno un ferito o un morto, per una media annua di 25.828 sinistri di cui 9.500 con almeno un ferito o un decesso”. >“È cambiato tutto”. Marina Berlusconi, rivoluzione in famiglia: la decisione dopo la morte del padre e il testamento “Risulta che il rischio più elevato si presenta nelle ore centrali della giornata (7.00-19.00), con picchi stimati dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 15.30 alle 17.30. Gennaio e novembre sono i mesi in cui si ...