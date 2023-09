Gli Stati Unitiun nuovo pacchetto di assistenza militare per l'Ucraina . È il secondo nelle ultime 24 ...Blinken ha fatto una visita a sorpresa a Kiev per riaffermare il sostegno deglie ...07 set 22:30 Gliil secondo invio di armi all'Ucraina in 24 ore Il dipartimento della Difesaha annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina, il secondo in 24 ore dopo quello presentato dal ...Il dipartimento della Difesaha annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucrina, il secondo in 24 ore dopo quello presentato dal segretario di Stato Antony Blinken in visita a Kiev. Si tratta, si legge in una nota del ...

Usa annunciano secondo invio di armi all'Ucraina in 24 ore Agenzia ANSA

Questo l’annuncio di Giorgia Meloni al summit del G20, dove ha anche attaccato la Russia (che usa l’energia come “arma di ricatto” verso l’Ucraina). "L'Italia aspira a diventare un ponte tra Europa e ...«Crisi a cascata» hanno posto sfide alla crescita economica di lungo termine: servono politiche macroeconomiche coordinate per sostenere l'economia mondiale. È il messaggio ...