US Open | Puppo | “Sinner dice che vincerà nel 2025? Mette le mani avanti Ma leggo tante favole su di lui”

(Di giovedì 7 settembre 2023) A Tennisa Speciale US, appuntamento quotidiano condotto da Dariosul canale YouTube di OA Sport, il giornalista di Eurosport ha commentato l’esito dei primi match dei quarti di finale dell’ultimo torneo stagionale dello Slam. Vince ancora e va in semifinale Novak Djokovic: “Come avevo anche ricordato nei giorni scorsi, curiosamente non ha mai perso nei quarti di finale agli US, e questa tradizione è rimasta tale ieri con una partita che è stata avvilente per Fritz, che ci ha perso così per l’ottava volta su otto, ma non ha solo perso, gli ha smontato il gioco, gli ha smontato il servizio soprattutto. Come un po’ lo stesso Fritz ha detto poi anche in conferenza stampa, o comunque dopo il match, non succede con tutti gli altri giocatori di trovarsi quella che è la sua arma principale che in sostanza ...