US Open | Medvedev | “Un giocatore morirà per il caldo”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il russo vince la sfida con il connazionale Rublev nei quarti: "Siamo distrutti" “Une lo vedrete in diretta”. Daniilnon ha usato mezze misure per descrivere le condizioni estreme all’US2023. Il russo, testa di serie numero 2, ha battuto il connazionale Andrei Rublev nei quarti di finale: 6-4, 6-3, 6-4 in 2h30? di partita giocata con 33 gradi ed un’umidità insopportabile. Il tetto dell’Arthur Ashe Stadium è stato parzialmente chiuso ma questo non è bastato per garantire condizioni migliori ai giocatori., che ha avuto bisogno dell’inalatore in due occasioni, nel corso del terzo set si è trascinato davanti ad una telecamera: “Non potete immaginare… Une voi lo vedrete…”, ha detto rivolgendosi ai telespettatori. ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Carlos Alcaraz vola alle semifinali degli Us. Lo spagnolo, numero uno del ranking Atp e campione in carica , supera in tre set (6 - 3, 6 - ...il russo Daniil...NEW YORK (STATI UNITI) - Polemiche a non finire nel corso della sfida tra Daniile Andrey Rublev , valida per i quarti di finale degli Use vinta con un netto 3 - 0 dal classe 1996 . Un derby a tinte russe disputato sul cemento dell' 'Arthur Ashe Stadium ' in ...Carlos Alcaraz in semifinale all'US2023. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nei quarti di finale ha sconfitto ... Alcaraz affronterà il russo Daniil, testa di serie ...

US Open 2023, Alcaraz batte Zverev: semifinale contro Medvedev Adnkronos

(Adnkronos) – “Un giocatore morirà e lo vedrete in diretta”. Daniil Medvedev non ha usato mezze misure per descrivere le condizioni estreme all’US Open 2023. Il russo, testa di serie numero 2, ha ...Lo spagnolo affronterà il russo Daniil Medvedev, mentre l'altro finalista uscirà dal match Djokovic-Shelton NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Nessuna sorpresa: è Carlos Alcaraz a chiudere il quadro ...