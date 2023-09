US Open | Medvedev | “Un giocatore morirà per il caldo”

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – “Une lo vedrete in diretta”. Daniilnon ha usato mezze misure per descrivere le condizioni estreme all’US2023. Il russo, testa di serie numero 2, ha battuto il connazionale Andrei Rublev nei quarti di finale: 6-4, 6-3, 6-4 in 2h30? di partita giocata con 33 gradi ed un’umidità insopportabile. Il tetto dell’Arthur Ashe Stadium è stato parzialmente chiuso ma questo non è bastato per garantire condizioni migliori ai giocatori., che ha avuto bisogno dell’inalatore in due occasioni, nel corso del terzo set si è trascinato davanti ad una telecamera: “Non potete immaginare… Une voi lo vedrete…”, ha detto rivolgendosi ai telespettatori. “Le condizioni erano brutali. L’unica cosa positiva è che erano ...

Tutto secondo copione: è Carlos Alcaraz a chiudere il quadro dei semifinalisti degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows.

Daniil Medvedev reached the US Open semi-finals by beating Andrey Rublev in hot and humid conditions that he said would cause a player ...Carlos Alcaraz is one step closer to defending his US Open title after beating Alexander Zverev to reach the semi-finals. He will face Daniil Medvedev, who warned a player might “die” during his win ...