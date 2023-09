US Open | Medvedev | “Un giocatore morirà per il caldo”

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – "Une lo vedrete in diretta". Daniilnon ha usato mezze misure per descrivere le condizioni estreme all'US2023. Il russo, testa di serie numero 2, ha battuto il connazionale Andrei Rublev nei quarti di finale: 6-4, 6-3, 6-4 in 2h30' di partita giocata con 33 gradi ed un'umidità insopportabile. Il tetto dell'Arthur Ashe Stadium è stato parzialmente chiuso ma questo non è bastato per garantire condizioni migliori ai giocatori., che ha avuto bisogno dell'inalatore in due occasioni, nel corso del terzo set si è trascinato davanti ad una telecamera: "Non potete immaginare… Une voi lo vedrete…", ha detto rivolgendosi ai telespettatori. "Le condizioni erano brutali. L'unica cosa positiva è che erano ...

Sono le parole, si spera non profetiche, di Daniilche agli Usha battuto il connazionale Rublev e si è qualificato per le semifinali del torneo. Medved ha chiamato due volte il medico, ...Per la nona volta in carriera su nove tentativi la strada di Andrey Rublev si ferma in un quarto di finale Slam. Il russo perde il derby contro Daniil, che giocherà la sua quarta semifinale negli ultimi 5 anni agli Us ...Carlos Alcaraz stacca il biglietto per la semifinale degli Us, dove affronterà Daniil. Non c'è storia nella notte nel match contro uno svuotato Sascha Zverev, che paga le fatiche del match con Sinner e non riesce mai a stare in partita. Finisce 6 - ...

US Open 2023, Alcaraz batte Zverev: semifinale contro Medvedev Adnkronos

Lo spagnolo regola in tre set il tedesco e si avvicina sempre di più alla finale. Ora davanti a lui Daniil Medvedev ...Lo spagnolo affronterà il russo Daniil Medvedev, mentre l'altro finalista uscirà dal match Djokovic-Shelton NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Nessuna sorpresa: è Carlos Alcaraz a chiudere il quadro ...