US Open | Keys torna in semifinale dopo cinque anni

Madison Keys ha centrato la sua terza semifinale allo US Open, la sesta in uno Slam. La statunitense, finalista a New York nel 2017, ha sconfitto 61 64 la campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova.Quella dei quarti di finale è stata una giornata molto movimentata agli US Open. Basti pensare a quanto accaduto in occasione della partita tra Madison Keys e Marketa Vondrousova, ritardata di 8 ...