US Open | Alexander Zverev | “La sfida contro Sinner mi ha tolto tutto | non potevo vincere contro Alcaraz”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Niente da fare per(n.12 ATP), impegnato nei quarti di finale degli US2023. Il tedesco si è dovuto inchinare alla classe e alla forza di Carlos(n.1 del mondo) sullo score di 6-3 6-2 6-4. Una partita nella quale il funambolo di Murcia ha confermato le sue eccellenti qualità tennistiche, giocando da campione i punti importanti della partita, mentre pertanta fatica anche per via delle quasi 5 ore di giocoJanniknegli ottavi di finale.quindi continua la propria avventura e in semifinale giocheràil russo Daniil Medvedev. In conferenza stampa, il teutonico ha analizzato la situazione. “Ero nel match nel primo set. Avrei potuto fare il ...

Interviste Tennis Si ferma ai quarti di finale la corsa diZverev agli Us. Il tedesco, in totale ripresa, si è dovuto arrendere a Carlos Alcaraz , che ha vinto la partita in tre set (6 - 3 6 - 2 6 - 4) giocando meglio nei momenti decisivi della ...Tutto secondo copione: è Carlos Alcaraz a chiudere il quadro dei semifinalisti degli Us, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Nella ......NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Il numero uno al mondo Carlos Alcaraz batte con un netto 6 - 3 6 - 2 6 - 4Zverev e vola in semifinale agli Us, ultimo Slam della stagione in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows. Lo spagnolo ha impiegato appena 2 ore 24' per ...

US Open, Alexander Zverev fa cacciare un tifoso: aveva cantato l ... Open

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Alexander Zverev agli Us Open. Il tedesco, in totale ripresa, si è dovuto arrendere a Carlos Alcaraz, che ha vinto la partita in tre set (6-3 6-2 6-4) giocando ...Lo spagnolo numero 1 al mondo e campione in carica Carlos Alcaraz batte il tedesco Alexander Zverev (n.12) col punteggio di 6-3 6-2 6-4 e si qualifica per le semifinali degli Us Open, dove trova il ru ...