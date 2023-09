US Open | Alcaraz in semifinale contro Medvedev

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) - Carlosinall'US2023. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nei quarti di finale ha sconfitto il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 12, per 6-3, 6-2, 6-4 in 2h30'.affronterà il russo Daniil, testa di serie numero 3, che nei quarti ha vinto il derby con Andrei Rublev per 6-4, 6-3, 6-4 in 2h48'. Nella parte bassa del tabellone, insi sfideranno il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 2, e lo statunitense Ben Shelton.

